Uspješna saradnja IRF-a i HTP Primorje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Hotelsko turističko preduzeće (HTP) Primorje uspjela da, prema riječima njenih predstavnika, strateškim planiranjem zauzme zavidnu poziciju u domaćoj turističkoj industriji, u čemu im je pomogla saradnja sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF).

Predstavnica kompanije, Andrijana Vuković, kazala je da su u sastavu kompanije, koja iz sezone u sezonu bilježi sjajne rezultate, hoteli Palma u Tivtu, Planika na Žabljaku, kao i hotel Palmon Bay, koji se nalazi u Herceg Novom.

“Kompanija je u vlasništvu domaćih građana, kao i preduzeća iz Evropske unije. U toku turističke sezone, u svim svojim profitnim centrima, kompanija zapošljava oko 250 zaposlenih, koji su uglavnom državljani Crne Gore“, rekla je Vuković za Mediabiro.

Osim što se specifičnim arhitektonskim zdanjem ističe na tivatskoj rivi, hotel Palma ujedno posjeduje i 116 moderno opremljenih soba i apartmana, koje većinom krasi pogled na more.

Ponudu obogaćuje velika restoranska sala, spa centar i jedinstvena terasa, koju u ljetnjim mjesecima, mnogobrojni gosti zamijene hotelskom pješčanom plažom.

Pomoć pri kreiranja luksuznog enterijera i osavremenjivanja autentičnog ambijenta, čelnici kompanije zatražili su od IRF-a.

“Saradnju sa Investiciono-razvojnim fondom smatramo više nego odličnom, a ova finansijska institucija nam je pružila kreditnu podršku prilikom renoviranja naših hotela Palma i Palmon Bay. Ukupna vrijednost investicije koju smo preduzeli u oba hotela iznosi 16 miliona EUR, od čega je IRF pomogao sa 20 odsto ulaganja sa svojom kreditnom linijom“, navela je Vuković.

Da Investiciono-razvojni fond ubrzano širi mapu projekata i investicija iz različitih privrednih grana, dokazuje veliki broj pohvala zadovoljnih preduzetnika.

“Apsolutno možemo preporučiti IRF kao pouzdanog partnera svim zainteresovanim ulagačima, jer nam naše iskustvo u tom pravcu govori da će sa strane IRF-a postojati profesionalna i efikasna podrška u projektima kao što su naši“, rekla je Vuković.

Unapređenje kako hotelskog, tako i poslovnog ambijenta, za HTP Primorje ne predstavlja kratkoročan poduhvat. Zato, sa velikim ponosom, najavljuju nove investicije.

“Dalji planovi naše kompanije se ogledaju u razvoju i renoviranju hotela Planika na Žabljaku, kao i ostvarenju potencijala koji isti posjeduje, a shodno dinamici skijaške infrastrukture na Žabljaku koju diktira država“ zaključila je Vuković.

