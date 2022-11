Uručene licence za preduzetničku obuku za žene “GET Ahead”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora dobila je prvih 13 trenera licenciranih za sprovođenje programa preduzetničke obuke za žene “Rod i preduzetništvo zajedno” (GET Ahead), koja Međunarodna organizacija rada (ILO) godinama uspješno primjenjuje u Evropi, Aziji, Africi, Latinskoj Americi i Bliskom istoku.

Kako je saopšteno iz Unije Poslodavaca Crne Gore (UPCG), diplome trenerima uručila je britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks.

Trenerske licence dobili su: Zvezdana Oluić i Marina Jovanović (UPCG), Milena Gaćina i Tanja Spičanović (Opština Bar), Ivana Tomašević (Biznis start-up Centar Bar), Darija Banićević i Emilija Knežević (Opština Herceg Novi), Anđela Milošević (Opština Kotor).

Licence su dobili i Olivera Simović (Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore), Jetmir Muja i Aldina Nikočević (Opština Ulcinj), Gordana Vukčević (Zavod za zapošljavanje Crne Gore), Ines Pajović (ILO u Crnoj Gori).

Medoks je iskazala veliko zadovoljstvo što vidi rezultate njihovog progama sprovedenog sa ILO-om i lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ).

Ona je kazala da je program ILO-a GET Ahead uspostavljen kako bi podržao resurse za preduzetništvo žena u gradovima širom Crne Gore.

“Zahvaljujući programu treninga za trenere, sada postoji grupa stručnjaka koji su postali dio mreže trenera ILO-a širom svijeta i u prilici su da ženama u Crnoj Gori pružaju kontinuiranu pomoć u oblasti preduzetništva”, rekla je ona.

Medoke je kazala da su svjesni da žene preduzetnice daju ogroman doprinos privredi, stvaranju radnih mjesta i podsticanju ekonomskog rasta.

“Zato je ispravno da slavimo njihov doprinos i za njih osiguramo isti pristup mehanizmima podrške i finansijama koji imaju muškarci”, rekla je Medoks.

Iz UPCG naveli su da su u procesu dobijanja licence, treneri tokom godine, u više gradova Crne Gore, organizovali i uspješno održali brojne preduzetničke obuke koje je pohađalo 180 žena, od koji je čak 39 pokrenulo sopstveni biznis.

Nacionalni projektni koordinator ILO-a Nina Krgović kazala je da GET Ahead nije samo program za obuku, već i mreža od 300 kvalifikovanih trenera iz cijelog svijeta koji rade po ILO metodologiji razvoja poslovnih vještina iz rodne perspektive.

Ona je navela da je u Crnoj Gori, program uspješno pilotiran u šest opština, kroz dvije faze.

„U prvoj fazi su organizovane petodnevne preduzetničke obuke, dok je u drugoj obezbijeđena finansijska podrška za registrovanje preduzeća u vlasništvu žena. Ponosni smo na ostvarene rezultate, kao i činjenicu da smo u saradnji sa našim partnerima pružili doprinos razvoju ženskog preduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta“, rekla je Krgović.

Ona je dodala da su ILO i Monstat započeli konsultativni proces oko realizacije aktivnosti usmjerenih na izradu metodologije za redovno mjerenje jaza u zaradama žena i muškaraca (eng. Gender Pay Gap).

Potpredsjednik UPCG Slaviša Šćekić podsjetio je da je UPCG punih 20 godina posvećen stvaranju okruženja koje podstiče razvoj ženskog biznisa, ekonomsko osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost.

„Već prve godine kako se implementira, GET Ahead program je doprinio otvaranju preduzeća u vlasništvu žena, a time i većem učešću ženskog biznisa u crnogorskoj ekonomiji“, kazao je Šćekić.

On je pozvao sve da se dodatno povežu kako bi zajedno, u okvirima nadležnosti institucija i organizacija koje predstavljaju, podstakli i pomogli dalje procese te vrste.

„Podrškom razvoju ženskog preduzetništva pomažemo uklanjanju prepreka daljem ekonomskom razvoju, direktno doprinosimo ispunjenju ciljeva agende održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN) i izražavamo istinsko opredjeljenje za vrijednosti prepoznate u Međunarodnom danu ženskog preduzetništva koji danas obilježavamo“, poručio je Šćekić.

Iz UPCG su kazali da je program obuka GET Ahead u Crnoj Gori realizovan kroz projekte ILO-a koji su finansijski podržali “Fond za dobro upravljanje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva” i Zajednički fond UN-a za održivi razvoj.

Dodaje se da su projekat sproveli UPCG i Lokalna partnerstva za zapošljavanje, formirana na nivou opština Bar, Herceg Novi, Kotor i Ulcinj.

