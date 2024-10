URA: Vlada zadužila građane preko milijardu EUR za manje od godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, za manje od godinu od formiranja, uspjela da zaduži državu za više od milijardu EUR, što je negativni rekord kada su u pitanju zaduženja jedne vlasti u prvih godinu, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Iz URA-e su kazali da je Vlada premijera Milojka Spajića posljednjim zaduženjem za manje od godinu od formiranja uspjela da zaduži građane, odnosno državu, za 1,046 milijardi EUR.

“Ovim su se u potpunosti obistinile sve naše najave, izrečene i mnogo prije formiranja Spajićeve Vlade, da će njihov cilj biti da po svaku cijenu zaduže državu za više od milijardu eura i time naše javne finansije uvedu u nestabilnost i ugroze njihovu održivost”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to je urađeno kako bi trenutno ispunili populistička obećanja na osnovu kojih su preuzeli političke pozicije, a koje koriste isključivo za to kako bi ostvarili svoje lične interese.

“Poređenja radi, podsjećamo da je Vlada Dritana Abazovića u čitavom svom mandatu zadužila državu za svega 100 miliona EUR, a sav taj novac je sačekao u trezoru novu Vladu”, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su rekli da je Abazovićeva Vlada podigla prosječnu platu sa 520 na 809 EUR, povećala plate prosvjetarima, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposlenima u tužilaštvu, sudstvu, javnoj upravi, zdravstvenim radnicima, kao i povećala minimalnu penziju sa 150 na gotovo 300 EUR, a sve ostale penzije u prosjeku od 18 odsto.

Oni su kazali daje 43. Vlada vratila u državno vlasništvo trajekte, Željezaru, uvećala akcije Luke Bar i Elektroprivrede, smanjila javni dug na 60 odsto BDP-a i uz sve to redovno servisirala sve svoje obaveze.

“A sada imamo činjenicu da je Spajićeva Vlada zadužila građane za preko milijardu eura, a da nemamo ni ašov od realizacije megalomanskih kapitalnih projekata koje je Spajić najavljivao, poput početka izgradnje nove dionice autoputa u septembru”, rekli su iz URA-e.

