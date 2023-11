URA će predložiti izmjene Zakona o PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Građanskog pokreta URA će, kako su saopštili, predložiti izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim bi se ispravila nepravda prema radnicima i penzionerima, i vratila starosna granica za odlazak u penziju.

Poslanik URA-e, Miloš Konatar, podsjetio je da je Ustavni sud ukinuo odredbu člana 17 stav 1 Zakona o PIO kojom je bilo omogućeno ženama da sa 64, a muškarcima sa 66 godina života ostvare pravo na penziju.

Konatar je saopštio i da su poslanici Građanskog pokreta URA otvoreni za razgovore sa udruženjima poslodavaca, penzionera i sa sindikatima u cilju donošenja što boljeg zakonskog rješenja.

“Skupštini ćemo predložiti izmjene Zakona, poštujući odluku Ustavnog suda, kojom ćemo vratiti starosnu granicu i ispraviti nepravdu”, zaključio je Konatar.

