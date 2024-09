Uprava carina počela sa primjenom Sistema za targetiranje pošiljki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina (UC) je u četvrtak počela sa primjenom Sistema za targetiranje pošiljki (CTS), čija je osnovna funkcija analiza rizika na brodskim kontejnerima prije uplovljavanja broda u carinsku ispostavu Slobodna zona Bar.

To, kako je objašnjeno iz UC, omogućava brzo stavljanje u slobodan promet robe u kontejnerima koji ne predstavljaju rizik, kao i bržu i efikasniju kontrolu kontejnera koji predstavljaju rizik sa aspekta kršenja carinskih propisa.

Iz UC su dodali da je CTS sistem koji je razvila Svjetska carinska organizacija (SCO) za pomoć carinskim upravama u prikupljanju, čuvanju i razmjeni podataka o kargo manifestu. Softver se sastoji od aplikacije za prikupljanje i skladištenje podataka o kargo manifestu na nacionalnom nivou i interfejsa za razmjenu podataka između carinskih uprava na međunarodnom nivou.

Oni su podsjetili da je 7. juna 2021. godine zaljučen Memorandum o razumijevanju između tadašnje Uprave prihoda i carina Crne Gore i državnog sekretara za unutrašnje poslove Ujedinjenog Kraljevstva, kojeg predstavlja Granična služba u vezi sa zajedničkom saradnjom, unapređenjem znanja i razvojem vještina u pogledu svih pitanja vezanih za crnogorske granice. Cilj memoranduma je jačanje saradnje između dvije službe, razmjena znanja u cilju pružanja pomoći u prevenciji, otkrivanju ili istrazi teškog i organizovanog kriminala, kao i potpomaganje zajedničkih napora u interesu javne zaštite.

Uprava prihoda i carina je 25. juna 2021. godine u svrhu implementacije CTS-a zaključila sporazum sa Svjetskom carinskom organizacijom (SCO) o korišćenju tog sistema.

