Uplovljavaju tri kruzera sa 5,42 hiljade gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primiće danas tri kruzera sa 5,42 hiljade gostiju.

Od tog broja, putnika je 4,12 hiljada, dok je članova posade 1,3 hiljade, prenosi Radio Kotor.

Prema informaciji iz Luke Kotor, kruzer Le Jacques cartier uplovio je jutros iz luke Otranto, a isplovljava u 18 sati za Dubrovnik. Na njemu je 144 putnika i 114 članova posade.

Kruzer Explorer of the seas uplovljava iz Ravene u 12 sati. Na njemu je 3,95 hiljada putnika i 1,18 hiljada članova posade. Isplovljava za Krf u 19 sati.

Brod Adriatica uplovljava u 14 sati iz Dubrovnika. Na njemu je 31 putnik i sedam članova posade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS