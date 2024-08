Uplovila dva kruzera sa oko 800 putnika

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primila je danas dva kruzera sa 778 putnika.

Kako su saopštili iz Luke Kotor, kruzer Royal Clipper je uplovio iz luke Hvar sa 212 putnika, a isplovljava u 23 sata za Dubrovnik, prenosi Radio Kotor.

Brod Seabourn Encore uplovio je iz luke Vis sa 566 putnika, a isplovljava u 17 sati za Sarandu.

