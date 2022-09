UPC najavila obračun sa utajivačima poreza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Uprave prihoda i carina (UPC), na čijem je čelu direktor Rade Milošević, pozdravio je akciju u sklopu koje je danas uhapšeno 20 osoba, najavljujući dalji obračun sa utajivačima poreza.

„Menadžment UPC pozdravlja zajedničku akciju Osnovnog državnog tužilaštva i Uprave policije, u sklopu koje je danas uhapšeno 20 osoba kojima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa, kroz poslovanje 21 preduzeća koja su obuhvaćena istragom, i za koja je izdata naredba za pretres“, navodi se u saopštenju.

Iz UPC su kazali da će nastaviti da daju svu potrebnu podršku nadležnim organima, u smislu razmjene operativnih informacija koje se tiču poreskih podataka i konsultantskih usluga stručnog kadra u oblasti poreske politike i poreskog sistema, nastavljajući i dalje izuzetno uspješnu saradnju sa Upravom policije i pravosudnim organima.

Iz UPC su najavili i da će u narednom periodu akcenat biti na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela, koja kao moguću posljedicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza.

Milošević je rekao da će u fokusu UPC biti sprovođenje politike koja podrazumijeva nultu toleranciju na krivična djela koja obuhvataju utaju poreza i doprinosa.

„U tom smjeru smo već preduzeli adekvatne korake i dali odgovarajuće instrukcije našim inspektorima koji su na terenu. Ako želimo da podstaknemo ljude da pošteno plaćaju porez, onda je važno da se dosljedno i neselektivno sprovode mjere protiv utajivača poreza ”, naveo je Milošević, za koga su slične akcije samo dodatna potvrda neophodnosti što skorijeg formiranja poreske policije.

Milošević je kazao da bi uvođenje instituta poreske policije, koja bi imala ovlašćenja da preduzima određene radnje i mjere u smislu finansijske forenzike, radi otkrivanja krivičnih djela koja kao moguću posljedicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza, uticalo na jačanje poreske discipline, sprječavanje utaje poreza i obezbjeđivanje većih prihoda državnom budžetu.

„Da bi se ona formirala, osnovni preduslovi su izmjena zakonske regulative, na čemu se trenutno radi, i jačanje kapaciteta kadra poreskog organa. Trenutno je u toku reorganizacija i sistematizacija radnih mjesta u UPC, kojom je kao organizaciona jedinica u sistemu Uprave predviđena i poreska policija,” zaključio je Milošević.

