Unaprijediti saradnju u infrastrukturi i regionalnom razvoju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoje otvorene potencijalne mogućnosti za unapređenje saradnje u infrastrukturi, regionalnom razvoju i inspekcijskom nadzoru, ocijenili su potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, Milun Zogović i stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova.

Sagovornici su na sastanku u Vladi istakli značaj razvojnih projekata koji mogu doprinijeti održivom razvoju i efikasnijem upravljanju resursima.

“Kroz saradnju u oblasti infrastrukture cilj je unaprijediti kvalitet života u različitim regionima i poboljšati ravnomjeran regionalni razvoj”, navodi se u saopštenju.

Iz Kabineta potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj je saopšteno da je na svom putu EU integracija Crna Gora uložila značajne napore u usklađivanju svog zakonodavstva sa standardima EU.

“Posebno je značajna saradnja u izazovima koji se tiču implementacije usklađenog zakonodavnog okvira jer je efikasno sprovođenje zakona od ključne važnosti posebno u oblasti inspekcijskog nadzora”, dodaje se u saopštenju.

Ovo je značajan korak u jačanju partnerstva između Crne Gore i UNDP-a, sa posebnim akcentom na važnost podrške međunarodnih organizacija kao što je UNDP u svim izazovima na putu EU integracija Crne Gore.

Sastanku je prisustvovao i rukovodilac Sektora za upravljanje i odgovorne institucije UNDP-a u Crnoj Gori, Ivan Bošković.

