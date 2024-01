Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo mogu unaprijediti saradnju na polju energetike.

Resorni ministar, Saša Mujović, sastao se danas sa britanskom ambasadorkom, Dawn McKen, i šefom UK agencije za finansiranje izvoza za Zapadni Balkan i centralnu i istočnu Evropu (UKEF), Duškom Krsmanovićem.

“Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja i stavovi o mogućnosti zajedničke saradnje na polju energetike, čime bi se doprinijelo na već izgrađenom odnosu Crne Gore sa Ujedinjenim Kraljevstvom”, navodi se u saopštenju.

McKen je izrazila zadovoljstvo zbog susreta i mogućnosti za dalju saradnju.

“Obje strane smatraju da ovo vodi osnaženju odnosa dvije prijateljske zemlje”, dodaje se u saopštenju.

Krsmanović je istakao značaj podrške Ujedinjenog Kraljevstva Crnoj Gori za unaprijeđenje energetike, kao i nadu da će se realizovati dalje uspješna saradnja.

Mujović se zahvalio na posjeti i istakao potencijal Crne Gore za saradnju na ovom polju, čime bi se osigurala jača veza Crne Gore sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

