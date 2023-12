Unaprijediće poslovno okruženje u cilju privlačenja stranih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja radiće na unapređenju poslovnog okruženja, kako bi se privukle strane investicije i podržali domaći preduzetnici, poručio je resorni ministar Nik Gjeloshaj.

On je na Studentskom ekonomskom forumu 2023, čija je tema Crna Gora na putu ka Evropskim integracijama: šanse i izazovi, kazao da su ključni izazovi sa kojima se suočava ekonomski sektor u Crnoj Gori visoki nivo sive ekonomije, oskudna proizvodnja, i preglomazna i neefikasna javna uprava.

Gjeloshaj je na panelu u okviru foruma najavio da u resoru kojim rukovodi intenzivno rade na izradi nove strategije industrijske politike, koja će biti u potpunosti usaglašena sa direktivama EU, te da smatraju da je diverzifikacija proizvodne strukture, oslonjena na digitalnu transformaciju, ključ dugoročnog razvoja ekonomije.

On je dodao i da se planira izrada Akcionog plana za uklanjanje barijera, koji će biti dio reformske agende u vezi sa Novim planom rasta za Zapadni Balkan, kojim je opredijeljena podrška od šest milijardi EUR za zemlje Zapadnog Balkana, od čega za Crnu Goru 413 miliona EUR.

Gjeloshaj je apelovao da se podrži akcija Kupujmo domaće, jer, kako je ocijenio, kupovinom naših proizvoda pokazujemo i ljubav prema državi, a plus pomažemo našu privredu.

„Naša analiza je pokazala da ako svi potrošimo samo deset EUR mjesečno birajući domaće proizvode, u Crnoj Gori bi ostalo gotovo 60 miliona EUR godišnje. Zamislite samo koliko je to škola, vrtića, renoviranih bolničkih odjeljenja. Tako da još jednom molim i apelujem da kupujemo domaće“, zaključio je Gjeloshaj.

