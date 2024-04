Ulcinj nova vodeća destinacija Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulcinj, sa svim potencijalima, može i mora biti nova vodeća turistička destinacija Crne Gore, na ponos cijele države, saopštio je potpredsjednik Skupštine, Boris Pejović.

On je u ime Skupštine i u svoje, predsjedniku Opštine Omeru Bajraktariju, predsjedniku Skupštine opštine Ardijanu Mavriću, kao i svim građankama i građanima Ulcinja uputio iskrene čestitke povodom obilježavanja 6. aprila – Dana opštine Ulcinj.

„Vaša opština je primjer međusobnog poštovanja, uvažavanja različitosti i skladnog suživota brojnih etničkih i vjerskih zajednica, što predstavlja sve ono čime se crnogorsko društvo ponosi“, kazao je Pejović.

On je naveo da je istovremeno, Ulcinj simbol bogate kulturne baštine i kroz brojne priče o samom gradu i njegovim stanovnicima čuva duh slavne prošlosti.

„Kako tada, tako i danas, Ulcinj je prepoznat kao mjesto susreta brojnih kultura – tradicije lokalnog mediteranskog stanovništva i svih onih koji u Ulcinj dolaze kako bi (p)osjetili ljepote Starog Grada, Velike plaže, Ade Bojane ili Valdanosa“, rekao je Pejović.

On je ocijenio da valorizacija resursa Ulcinja mora biti prioritet kako državne, tako i lokalne vlasti.

„U Skupštini Crne Gore, imaćete pouzdanog partnera u tom poduhvatu. U to ime, još jednom upućujem čestitke povodom Dana opštine, uz nadu da ćemo u godinama koje dolaze nastaviti da zajednički radimo na kontinuiranom poboljšanju uslova života i prosperitetu vaše zajednice“, zaključio je Pejović.

