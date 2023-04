Ulcinj ima predispozicije da bude centar cjelogodišnjeg turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulcinj je grad neizmjernih prirodnih ljepota i ima sve predispozicije da bude centar održivog, cjelogodišnjeg turizma, naročito sa daljom valorizacijom Velike plaže, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je čestitao Dan Opštine Ulcinj, napominjući da je siguran u dalji progres grada.

“Raduje što smo udruženim snagama preduzeli aktivnosti kako bi sačuvali strateški važne opštinske i državne resurse, kao što su Solana, Valdanos i Ada, ali i iznikli iz pepela nekadašnje simbole grada, hotele Jadran, Galeb i Mediteran. Time smo, vjerujem, pokazali da su Crna Gora i Ulcinj na pravom putu”, naveo je Abazović u čestitki.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, u tom kontekstu dodao da će izgradnja mosta preko rijeke Bojane, u saradnji sa Vladom Albanije, biti kapitalni doprinos unapređenju turističke ponude.

On je naglasio da će Vlada na čijem je čelu ostati kredibilan partner i na planu realizacije značajnih infrastrukturnih projekata, kojima će se unaprijediti vodosnabdijevanje, omogućiti prečišćavanje otpadnih voda, te proširiti kapaciteti sistema zdravstvene zaštite za dobrobit stanovnika Ulcinja.

“Siguran u dalji progres Ulcinja i koristim priliku da vam još jednom najsrdačnije čestitam Dan Opštine”, zaključio je Abazović.

