Ukupnoj šteti dodati iznos o zakupu motora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Montenegro Airlinesa (MA) saopštili su da su tačni navodi predsjednika Demokratske narodne partije, Milana Kneževića o raskidu ugovora o zakupu aviona i da se ukupnoj šteti mora dodati iznos o zakupu motora od ToMontenegra.

Oni su u reagovanju povodom press-a Kneževića u vezi sa kupovinom dva Embraera od ToMontenegra i raskida ugovora o njihovom zakupu od MA kazali da je raskidom ugovora MA odnosno država oštećena 11,2 miliona i da su preplaćeni avioni koje je kupila vlada Zdravka Krivokapića.

“Želimo da podsjetimo javnost i gospodina Kneževića kako je MA u stečaju 28. februara predao krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv članova bivšeg menadžmenta MA, Nikole Vukelića i Ivana Petrovića, kao i protiv NN osoba iz Ministarstva kapitalnih investicija, zbog štete koju su počinili prema MA raskidom ugovora sa GECAS-om iznajmljivanjem pomenutih aviona”, navodi se u saopštenju.

Bivši radnici MA su rekli da se jedino neće složiti sa Kneževićem o revitalizaciji uloge onoga koji je potpisao raskid ugovora to jest Vukelića čija je uloga bila kao vršioca dužnost izvršnog direktora da čuva i štiti imovinu MA prema statutu kompanije i zakonu.

“Zato ne treba da brine o Vukeliću s obzirom na to da mu je za vrijeme rada u MA isplaćeno vise od milion EUR, a sadašnja plata u ToMontenegro iznosi oko sedam hiljada EUR mjesečno, pa je u mogućnosti da angazuje kvalitetne advokate i eventualno dokaze svoju nevinost”, rekli su iz MA.

Oni su naveli da cijene pokušaj Kneževića da aktuelizuje pomenuti slučaj, dokumentaciju koju posjeduje proslijedi SDT-u kao što je uradio MA u stečaju, jer je bivšim radnicima MA stalo da se utvrdi istina, procesuiraju odgovorni za ogromnu štetu, pronađu dva motora koja je zagubila vlada Zdravka Krivokapića, a pozivaju ga da ne dozvoli da sve padne u zaborav.

Knežević je ranije saopštio da je neko u kompanijama To Montenegro i MA oštetio Crnu Goru za najmanje 11,2 miliona USD. Knežević je na konferenciji za novinare iznio svoja saznanja o sumnjivim ugovorima za kupovinu dva aviona za potrebe domaće avio-kompanije To Montenegro.

On smatra da su dva aviona mogla da budu plaćena jeftinije, ako bi se odbilo 11,2 miliona USD koji su uplaćivani za održavanje, dok su avioni bili u vlasništvu MA.

