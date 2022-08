Ukupna lična potrošnja 122,08 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna lična potrošnja u Crnoj Gori prošle godine iznosila je 122,08 miliona EUR, od čega se na kategoriju lična potrošnja odnosi 116,89 miliona EUR, saopšteno je iz Monstata.

Prema Monstatovoj anketi o potrošnji domaćinstava u prošloj godini, domaćinstva su najviše novca potrošila na hranu i bezalkoholna pića, 40,57 miliona EUR, stanovanje, vodu i struju 18,13 miliona i transport 11,13 miliona. Najmanje novca potrošeno je za obrazovanje, 1,57 miliona EUR.

Na ličnu potrošnju iz sopstvene proizvodnje odnosilo se 5,19 miliona EUR. U toj kategoriji, na hranu i bezalkoholna pića se odnosilo 4,77 miliona EUR, alkoholna 146,67 hiljada, a ogrijevna drva 276,8 hiljada EUR.

Iz Monstata su saopštili da su u anketi o potrošnji domaćinstava prikupljeni podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno o osnovnim elementima lične potrošnje, nekim važnijim pokazateljima životnog standarda, ali i o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o potrošnji domaćinstava, koja je sprovedena u periodu od 1. februara prošle godine do 31. januara. Anketirano je 1,33 hiljade domaćinstva na teritoriji Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS