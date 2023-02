Ukazali na značaj SB u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktorat za plaćanja je odabran kao dio uspješne priče koja je realizovana u sklopu MIDAS-a i koja se nastavlja kroz MIDAS 2 projekat, čime se htjelo ukazati na značaj koji Svjetska banka ima u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Tim se, kako se dodaje, htjelo ukazati na značaj koji SB ima kada je u pitanju modernizacija poljoprivrede, usvajanje standarda u proizvodnji, bezbjednosti hrane, životne sredine, jačanje kapaciteta i institucija i korišćenje IPARD sredstava, kao krajnjeg cilja.

Iz Ministarstva su, povodom posjete delegacije SB Crnoj Gori, kazali da implementacijom MIDAS2 projekta, žele postići postavljene ciljeve u poljoprivredi, bezbjednosti hrane i ribarstvu, koji se prevashodno odnose na mjerila u okviru pregovaračkih Poglavlja 11,12 i 13.

Direktorica SB za Zapadni Balkan, Xiaoqing Yu, sa svojim saradnicima, šefom Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Christopherom Sheldonom, Silviom Mauri, tim liderom MIDAS 2 Projekta i Draganom Varezić, iz Kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori, posjetili su Direktorat za plaćanja i MIDAS 2 projekat.

U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sastanku sa delegacijom Svjetske banke prisustvovali su državni sekretari Stevan Gajević i Salih Gjonbalaj, direktor Direktorata za plaćanja, Vladislav Bojović, direktorica Direktorata za ruralni razvoj Andrijana Rakočević, rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Milena Vukotić i predstavnici MIDAS 2 tima, Gorica Radulović i Marija Radulović.

Yu je imala priliku da obiđe prostorije Direktorata za plaćanja, koji je 2016. godine renoviran i opremljen, po svim standardima bezbjednosti, koji buduća Agencija za plaćanje mora posjedovati, što je ubrzo potvrđeno i akreditacijom koju je dobio, kao i odobravanjem u raspolaganju IPARD sredstvima, od februara 2018. godine.

Predstavnici Ministarstva su upoznali direktoricu sa budućim aktivnostima i planovima za njihovu realizaciju i ukazali na posvećenost koju resorno ministarstvo, kao i Vlada u cjelini, iskazuju kada je u pitanju realizacija ovako značajnih aktivnosti koje implementira Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa MIDAS 2 projektnim timom.

