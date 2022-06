UIP odlučna da pomogne Opštini Ulcinj

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) odlučna je da sve raspoložive resurse, odnosno tehničku i kadrovsku pomoć, stavi na raspolaganje ulcinjskoj Opštini tokom predstojećih mjeseci kako bi zajednički prevazišli probleme.

Na sastanku predstavnika UIP-a i predsjednika Opštine Ulcinj, Omera Bajraktarija, dogovorene su pojačane inspekcijske kontrole tokom predstojećih mjeseci.

„Prisutni su zaključili da će učiniti sve kako ne bi ostavili prostor za nepoštovanje zakona i bilo kakve vrste zloupotreba, a nova lokalna samouprava svojim profesionalizmom ostavila utisak pouzdanog partnera za svaku dalju saradnju“, navodi se u saopštenju UIP-a.

Bajraktari je tokom sastanka naglasio važnost saradnje nadležnih institucija na lokalnom i državnom nivou.

On je podsjetio i na problem nedostatka komunalnih policajaca na teritoriji Opštine Ulcinj, kao i problem kontrole naplate boravišne takse.

