UIP izrekla 910,26 hiljada EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori Uprave za inspekcijske poslove (UIP) su u prvih 15 dana pojačanog inspekcijskog nadzora u šest primorskih opština izrekli novčane kazne od ukupno 910,26 hiljada EUR.

Oni su obavili ukupno 1,82 hiljade kontrola, tokom kojih je utvrđeno 1,42 hiljade nepravilnosti.

„Veliki broj nadzora i prisutnost inspektora i u perifernim djelovima opština, uključujući i nacionalne parkove, turističke centre na sjeveru, rafting destinacije, rezultat su predanog rada inspektora, kao i logističke potpore koja je ključna da se pokrije što veći dio terena sa kadrovskih kapacitetima koji su na raspolaganju u ovom momentu“, rekli su iz UIP-a.

Poštujući načelo preventivnosti, statistički podaci pokazuju da su u preko 20 odsto slučajeva inspektori djelovali preventivno.

Tokom izvještajnog perioda zatvorena su ukupno 42 objekta od čega sedam objekata zbog rada bez prijave trgovine, a preostalih 35 zbog rada nedeljom i za vrijeme državnog praznika.

„Najveći broj objekata zatvoreno je u Opštini Herceg Novi, zbog rada nedeljom i u dane državnih praznika. Međutim, sveukupna situacija na terenu pokazuje da se odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji se tiče neradne nedelje i rada za vrijeme državnih praznika, nijesu poštovale u periodu za nama, te apelujemo na sve privredne subjekte da se pridržavaju pozitivnih zakonskih propisa“, upozorili su iz UIP-a.

Turistički inspektori su tokom kontrole kupališta donijeli sedam rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, dok su u kontrolama ugositeljskih objekata donijeli jedno o zabrani obavljanja djelatnosti pečaćenjem.

Iz UIP-a su podsjetili građane da će tokom vikenda, dok traje pojačan inspekcijski nadzor, biti organizovana dežurstva službenika UIP-a.

„Pozivamo ih da prijave nepravilnosti pozivom na besplatni Call centar 080 555 555, ili slanjem mejla na adresu [email protected]“, zaključuje se u saopštenju.

