Uhapšen osumnjičeni za zelenaštvo u Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Budvanska policija uhapsila je L.Š. (33) iz Budve, koji se potraživao zbog krivičnog djela zelenaštvo.

“Sumnjiči se da je L.Š. izvršio krivično djelo zelenaštvo na štetu jedne osobe, na način što je ugovaranjem nesrazmjerne imovinske koristi ostvario protivpravnu imovinsku korist”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Za L.Š. je bila raspisana lokalna potraga od Odjeljenja bezbjednosti Budva, kao i nacionalna potjernica od Osnovnog suda u Kotoru.

On je lociran u mjestu Buljarica i lišen slobode.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS