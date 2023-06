Ugradili preko dvije hiljade solarnih elektrana

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Ekipe preduzeća EPCG-Solar gradnja montirale su za godinu preko dvije hiljade solarnih elektrana na krovovima kuća i poslovnih objekata širom Crne Gore.

Iz preduzeća su saopštili da je prošla godina od ugradnje prve solarne elektrane po projektu Solari 3000+ i 500+ koji je pokrenula Elektroprivreda (EPCG), započevši „zelenu“ energetsku tranziciju u Crnoj Gori.

Projektom je predviđena montaža sistema ukupne instalisane snage 30 megavata (MW), od čega je do sada postavljeno skoro 23 MW.

„Ističemo da će nakon završetka ovog projekta EPCG prihodovati, prema procjenama, svake godine između 4,8 miliona i sedam miliona EUR, u zavisnosti od cijena električne energije na berzi. Dakle, benefiti od ovog i sledećih projekata izgradnje solarnih elektrana se očekuju naročito u godinama koje slijede“, rekli su iz kompanije.

Projekat Solari 3000+ i 500+ pokrenut je sa idejom da svako domaćinstvo i predzeće dobije solarnu elektranu i time ostvari značajne uštede.

Projekat sa druge strane omogućava EPCG da, rasterećenjem sistema, električnu energiju plasira na berzu, čime se unapređuje poslovni rezultat preduzeća i razvija energetski sektor.

„Dinamika rada u prvim mjesecima pratila je dinamiku nabavke opreme i suočavanje s administrativnim barijerama, u smislu da je za svaku montažu bilo neophodno pribaviti obimnu dokumentaciju, što je u velikoj mjeri usporavalo realizaciju projekta. Od avgusta prošle godine, zahvaljujući izmjenama zakona, za montažu sistema do 30 kilovata (kW), a kasnije do jedan MW, olakšani su zahtjevi po pitanju urbanističko-tehničkih uslova, što je značajno ubrzalo dinamiku rada“, objasnili su iz kompanije.

Fotonaponski sistemi instalirani su na objektima brojnih domaćinstava i poslovnih subjekata.

Iz kompanje su napomenuli da su benefite korišćenja solarnih panela takođe prepoznala i javna prduzeća i ustanove poput Pošte Crne Gore, RTCG-a, Sportskog centra u Nikšiću, a montirana je i prva faza planiranih fotonaponskih sistema na krovu Željezare.

„Očekujemo da će projekat Solari 3000+ i 500+, koji je u završnoj fazi, biti u potpunosti realizovan uskoro, tako da odmah potom kreću montaže u okviru projekta 5000+, odnosno 70 MW, kojim su obuhvaćene i stambene zgrade do četiri sprata“, navodi se u saopštenju.

EPCG – Solar gradnja će, prema riječima njenih predstavnika, u narednom periodu raditi i na drugim projektima EPCG-Solari 10000+ (62 MW), EPCG-Željezara (47 MW), a u planu je i izgradnja velikih solarnih elektrana kao što su Krupac (36MW) Slano (2,2MW) i Brana Vrtac (1,7MW).

„Uvjereni smo da će EPCG-Solar gradnja realizovati ove i druge projekte u oblasti obnovljivih izvora eneregije, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu, gdje je sve veća potražnja za elektro-monterskim radovima za ugradnju solarnih panela“ , zaključuje se u saopštenju.

