Ugovor o djelu za 197 radnika

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnik bivših radnika nikšićke Željezare, Ivan Vujović, potvrdio je Pobjedi da je sa Elektroprivredom (EPCG) dogovoreno da će najkasnije 23. februara u novu EPCG – Željezaru ući 197 radnika.

Svi će, kako je objasnio Vujović, za početak biti angažovani na osnovu ugovora o djelu, imajući u vidu da je prvo neophodno obezbijediti i očistiti fabriku, pogone i kancelarije, te popisati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Taj posao će, kako procjenjuje, trajati najmanje mjesec, a očekuje da bi 1. marta trebalo da bude i raspisan konkurs na osnovu sistematizacije čija je priprema u toku.

Datum njihovog ulaska u pogone zavisi od plaćanja druge rate, imajući u vidu da je krajnji rok za to 15. februar, te da po ugovoru imovinu mogu preuzeti osam dana nakon toga. Ipak, nada se da bi ta uplata mogla biti ranije, a samim tim i početak njihovog angažmana.

Konkurs će, kako je kazao Vujović, biti otvoren za sve, ali smatra da su bivši radnici Željezare najobučeniji za taj rad.

“Mislim da je ovo dosta korektan dogovor, jer smo počeli sa mnogo manjim brojem radnika. Mi smo i dalje na krovu i tu ostajemo dok ne uđemo u proizvodni pogon. Kad smo izdržali gore već šest mjeseci, možemo izdržati i najkasnije do 23. februara”, kazao je Vujović.

Upitan na osnovu čega će odlučiti ko će od njih 229 biti u toj grupi od 197, Vujović je kazao da će to odrediti interno te da tu problema neće biti. Još, kako je kazao, ne znaju kolike će naknade primati na osnovu ugovora o djelu, ali ukazuje da im je najvažnije da počnu da rade.

Premijer Dritan Abazović saopštio je 24. januara na sastanku sa bivšim radnicima da očekuje da do 1. februara bude okončan proces zapošljavanja radnika Željezare.

EPCG je prošlog mjeseca osnovala ćerku firmu EPCG – Željezara čiji će direktor biti dosadašnji rukovodilac nikšićkog Sekretarijata za uređenje prostora inžinjer metalurgije Đorđije Manojlović, dok je za predsjednika odbora direktora imenovan Marko Perunović, bivši državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija tokom mandata Mladena Bojanića.

Posljednjih dana prošle godine iz EPCG je saopšteno da je postignut dogovor sa turskom Tosyali grupom da se imovina Željezare kupi za 20 miliona. Prva rata od 15 miliona isplaćena je polovinom januara, a rok za uplatu preostalih pet miliona EUR ističe 15. februara.

Prema nedavno prezentovanom biznis planu, u Željezari će biti aktivirane četiri djelatnosti i to solarna elektrana, konstrukcija, podkonstrukcija i kovačnica za šta su predvidjeli 304 radnika.

