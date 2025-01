Udruženje podstanara podnijelo zahtjev za podršku podstanarskim porodicama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore pozvalo je na veću transparentnost u vezi sa socijalnim stanovima u nadležnosti Glavnog grada Podgorice.

“Naš cilj je da dobijemo tačne i jasne informacije o trenutnoj dostupnosti socijalnih stanova, kao i o kriterijumima prema kojima se dodjeljuju”, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije.

Oni su saopštili da traže javni uvid u spisak korisnika socijalnih stanova – uz poštovanje zakonskih okvira o zaštiti podataka, odnosno traže transparentnost u vezi sa korisnicima socijalnih stanova.

“Zahtijevamo ažuriranje kriterijuma za dodjelu socijalnih stanova – smatramo da bi kriterijumi trebalo bolje da odražavaju stvarne potrebe građana, posebno podstanarskih porodica, kao i planiranje novih projekata socijalnog stanovanja – tražimo informacije o budućim projektima i kako nevladine organizacije poput naše mogu doprinijeti njihovoj realizaciji”, navodi se u saopštenju.

Udruženje podstanara Crne Gore podnijelo je zahtjev za učešće na sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorice, kako bi izložili konkretne predloge u vezi sa budžetom grada.

“Smatramo da je izuzetno važno izdvojiti sredstva za subvencionisanje podstanarskih porodica i tražimo da se iz gradskog budžeta izdvoji simboličnih milion EUR za podršku onima kojima je najpotrebnija”, rekli su iz Udruženja.

Njihovi predlozi, kako su precizirali, uključuju subvencionisanje troškova stanovanja – usmjeravanje sredstava na pomoć porodicama koje nemaju formalne ugovore sa stanodavcima, transparentan sistem dodjele subvencija na osnovu prihoda, broja članova i socio-ekonomskih faktora, kao i privremenu mjeru za podstanare bez ugovora – omogućiti podnošenje zahtjeva za pomoć uz alternativne dokaze o stanovanju.

“Predlažemo i javni uvid u socijalne stanove – zahtijevamo objavu broja i korišćenja socijalnih stanova, kao i osnivanje registra podstanara – predlažemo uvođenje registra podstanara kako bi se stvorila jasna slika o realnoj situaciji”, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja su pozvali gradske vlasti na konstruktivan dijalog i saradnju, jer je rješenje pitanja stanovanja ključno za budućnost građana.

“Želimo aktivno doprinositi u poboljšanju uslova za podstanarske porodice i uvođenju pravičnih i transparentnih sistema. Molimo da nas obavijestite o terminu sjednice i postupku za naše učešće”, zaključuje se u saopštenju.

