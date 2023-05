Ubrzani privredni rast jedini lijek za ekonomski oporavak

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Ubrzani privredni rast je i dalje jedini lijek za ekonomski oporavak, naročito uzimajući u obzir postojanje inflacije, rast referentnih kamatnih stopa i nestabilnosti međunarodnih finansijskih tržišta, čiji se uticaj preliva na nacionalne ekonomije, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

“Neophodna je puna podrška monetarnih vlasti i razumijevanje pozicije realnog sektora, kako se ne bi došlo u situaciju da fiskalna politika bude podređena monetarnoj ili još gore, u funkciji partikularnih interesa finansijskog sektora, što je bio čest slučaj u kriznim situacijama”, poručio je Damjanović na jubilarnom desetom regionalnom Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava koji se održava u Bečićima.

Damjanović je učestovao na panelu Zdrave javne finansije – ključni preduslov privrednog rasta i izgradnje moderne tržišne privrede i u uslovima produžene geopolitičke neizvjesnosti.

„Na samitu koji je i ove godine okupio lidere u oblasti fiskalne i monetarne politike regiona, kao i predstavnike banaka i vodećih kompanija, kroz interaktivni dijalog se govorilo o uticaju globalnih kretanja na javne finansije regiona, nastavku strukturnih reformi, borbi protiv sive ekonomije, kao i važnosti međusobne saradnje država i saradnje sa međunarodnim finansijskim organizacijama u kriznim vremenima“, saopšteno je iz Ministarstva.

U fokusu izlaganja ministara finansija zemalja regiona, kao i šefice kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Zapadni Balkan, Stephanie Verena Eble, bili su i osnovni parametri fiskalne politike zemalja regiona u tekućoj godini, kao i ključne prognoze za narednu.

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, a pod pokroviteljstvom crnogorskog Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG), predstavlja najveći godišnji regionalni finansijski i monetarni skup.

Ove godine održava se pod nazivom Finansijska i monetarna stabilnost regiona u neizvjesnim vremenima produžene geopolitičke i ekonomske krize.

