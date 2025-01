U Velikoj Britaniji 25 miliona impresija o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Marketinška kampanja koju je Nacionalna turistička organizacija (NTO), realizovala u partnerstvu sa najvećim turoperatorom na tržištu Velike Britanije – Jet2holidays, zabilježila je impresivne rezultate.

“Dvomjesečna intenzivna kampanja, ne samo da je ispunila očekivanja, već su višestuko premašena, sa ukupnim dosegom od 25 miliona”, saopšteno je iz NTO.

Kako su naveli, izvanredni rezultati zabilježeni su na svim ključnim kanalima, a naročito kada su u pitanju online kampanja sa dosegom od 9,7 miliona impresija i kampanja na društvenim mrežama sa dosegom od deset miliona impresija.

“Takođe, kampanja je uključivala i promociju putem banera na najpoznatijim britanskim medijima kao što su The Times, Marie Claire, The Guardian, Hello magazin, Mirror, Daily Mail i drugi. Pored širokog auditorijuma, kampanjom su targetirani i profesionalni turistički agenti putem e-mail marketinga”, rekli su iz NTO.

Imajući u vidu broj putnika koji su bukirali Jet2 letove za Crnu Goru iz Londona, Mančestera i Birmingema, procjenjuje se da je ukupni doprinos kampanje bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore oko 2,9 miliona EUR.

Ciljevi kampanje bili su usmjereni na podizanje svijesti o Crnoj Gori kao atraktivnoj turističkoj destinaciji na tržištu Velike Britanije, na podsticanje potražnje za letovima Jet2 ka Crnoj Gori, kao i na privlačenje određenih ciljnih grupa, sa fokusom na visokoplatežnim gostima i turistima koji aktivno planiraju svoja putovanja.

“Kombinacija savremenih marketinških alata osigurala je da kampanja ostvari izvanredne rezultate i da Crna Gora učvrsti svoju poziciju na britanskom turističkom tržištu”, poručili su iz NTO.

NTO, prema riječima njenih predstavnika, nastavlja sa naporima da privuče nove goste i dodatno promoviše Crnu Goru kao nezaobilaznu destinaciju na globalnoj turističkoj mapi.

“Nastavak zajedničke marketinške kampanje na tržištu Velike Britanije, u saradnji sa Jet2Holidays, u susret predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni, planiran je od aprila”, zaključuje se u saopštenju.

