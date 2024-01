U Ulcinju odmara skoro 700 gostiju

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – U Ulcinju, prema posljednjim podacima, odmara 687 prijavljenih gostiju.

Iz lokalne Turističke organizacije (TO) su saopštili da su svi turisti stranci.

Kako prenosi portal Ul info, ove godine je znatno ranije krenula turistička sezona na ulcinjskoj rivijeri.

Na pripremama se nalaze grupe atletičara i fudbalera, a početkom narednog mjeseca biće otvorena dva velika hotela, kompleks Azul beach resort Montenegro by Karisma i hotel Otrant.

U cijelom ovom periodu radi hotel Mediteran, koji posluje u sastavu Becovic management group.

