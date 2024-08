U Tivtu šest odsto više gostiju nego prošle godine

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema posljednjim podacima lokalne Turističke organizacije (TO), boravi 8,8 hiljada gostiju, šest odsto više nego prošle godine.

Iz TO Tivat su rekli da je to sedam odsto više u odnosu na 2019. godinu.

Tivatsku rivijeru je za odmor odabralo 8,73 hiljade stranaca, dok je domaćih gostiju samo 78. U odnosu na godinu ranije, hoteli bilježe pad od 15 odsto, a taj vid smještaja odabralo je 2,02 hiljade gostiju, prenosi Radio Tivat.

Privatni smještaj odabralo je 7,54 hiljade gostiju, odnosno devet odsto više nego prošle godine. U ostalim vidovima smještaja ima 155 stranih turista, u kampovima 50, a u odmaralištima njih 105.

U strukturi gostiju i dalje su najbrojniji turisti iz Srbije, kojih je trenutno 2,38 hiljada, slijede gosti iz Rusije 1,13 hiljada, Bosne i Hercegovine (BiH) 544 i Turske 418.

U manjem broju na tivatskoj rivijeri odmaraju i turisti iz Velike Britanije, Njemačke, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Hrvatske i Francuske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS