U Tivtu sedam odsto više gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 9,76 hiljada gostiju, što je u odnosu na prethodnu godinu sedam odsto više, saopšteno je iz lokalne Turističke organizacije (TO).

Od toga, domaćih je 80, prenosi Radio Tivat.

Na tivatskoj rivijeri trenutno odmara 9,68 hiljada stranih gostiju, od čega je najviše odabralo privatni smještaj, njih 8,31 hiljada, dok je ostatak stranih gostiju smješteno u hotelima, 1,33 hiljade, što je deset odsto više u odnosu na prošlu godinu.

Nešto manji broj boravi u ostalim vidovima smještaja, kampovima deset, a u odmaralištima ih je 98.

U strukturi gostiju i dalje su najbrojniji turisti iz Srbije. Sa tog tržišta ih je 2,66 hiljada, odnosno 32 odsto od ukupnog broja. Slijede gosti gosti iz Rusije 1,15 hiljada, dok ih je sa tržišta Bosne i Hercegovine 581, Velike Britanije 447, Turske 403.

U Tivtu boravi i manji broj turista iz Velike Britanije, Turske, Njemačke, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Hrvatske i Francuske.

