U Tivtu 6,14 hiljada gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu je ove sedmice boravilo 6,14 hiljada gostiju, deset odsto više u odnosu na prošlu godinu, a oko osam odsto više u poređenju sa rekordnom 2019. godinom, saopštila je direktorica tivatske Turističke organizacije (TO), Nina Lakičević.

“Ukoliko posmatramo podatke za cijeli jun, oni govore da je ove godine sedam odsto više turista u odnosu na prošlu, odnosno 11 odsto više u odnosu na 2019. godinu”, rekla je Lakičević agenciji CGNews.

Podaci TO pokazuju da su u Tivtu najbrojniji gosti iz Srbije, zatim Rusije, Bosne i Hercegovine i Velike Britanije.

“Ono što uočavamo je da je Tivat sve atraktivnija destinacija za mlađu populaciju, što je dokaz da radimo prave stvari i kreiramo dobru i kvalitetnu ponudu”, kazala je Lakičević.

Ona je dodala da je i buking za naredni period veoma dobar i da daje nadu da će sezona biti uspješna.

“Svakodnevno smo u komunikaciji sa hotelijerima i izdavaocima privatnog smještaja. Oni su zaista zadovoljni interesovanjem koje vlada, ali i rezervacijama i popunjenošću. Već sada imamo podatke koji govore u prilog tome da je popunjenost kapaciteta oko 80 odsto, što upućuje na to da idemo u pravom smjeru” navela je Lakičević.

Kada je riječ o dešavanjima u gradu, njih ima puno i jul će biti bogat i sadržajan.

“Tivat je ovoga vikenda grad zabave i bogatih kulturnih dešavanja. Počelo je Evropsko prvenstvo mažoretki, što je jedan interesantan događaj koji je u grad doveo brojne ljubitelje plesa i razonode. Koncert Goce Tržan na Pinama pravi je uvod u glavni dio sezone“, saopštila je Lakičević.

Ona je dodala da će 12. jula biti koncert Gorana Karana, 15. jula Peđe Jovanovića, a 26. jula Tropiko benda.

I Porto Montenegro organizuje brojne događaje ovoga ljeta, a prvi je Super Wine koji će posjetiocima pružiti priliku da uživaju u degustaciji različitih brendova vina.

I ove godine će biti održan Rubix festival i Internacionalni festival mode.

„I Luštica bay će imati zanimljive sadržaje i događaje i već tokom vikenda u luci tog naselja očekuje nas prva crnogorska regata latinskog jedra Vjera. Tokom mjeseca planirano je niz događaja i koncerata“, podsjetila je Lakičević.

Ona je kazala da je bogat kulturni sadržaj ove godine kreirao Centar za kulturu, posebno u okviru festivala Purgatorije za čije programe vlada veliko interesovanje. TO Tivat i ove godine priprema Ribarske večeri za ljubitelje degustacije ribe i vina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS