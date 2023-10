Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar organizovaće u subotu Barski festival agruma, koji će se održati na trgu Vladimira i Kosare u tom gradu.

„Posjetioci će imati priliku da probaju razne vrste citrusa, od sočnih pomorandži do ukusnih limuna i grejpfruta. Pored degustacije svježih agruma, na Barskom festivalu agruma će se besplatno dijeliti delicije od agruma i biće predstavljena raznolika ponuda hrane i piće sa citrusnim notama“, saopštili su iz TO Bar.

Oni su dodali da su za najmlađe posjetioce festivala pripremili posebne zabavne zone, dječji interaktivni poligon, kreativne radionice za mališane, face panting, dok će program otvoriti mažoretke iz plesnog kluba Habanera.

Iz TO Bar su kazali i da će u slučaju vremenskih nepogoda, festival biti odložen za prvi pogodan termin.

