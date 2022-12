U srijedu protest ispred Ambasade Njemačke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Sindikat Telekoma organizovaće u srijedu protest ispred zgrade Ambasade Njemačke u Podgorici zbog, kako su naveli, nespremnosti poslodavca da ispuni opravdane i argumentovane zahtjeve zaposlenih.

Jednosatno protestno okupljanje počeće u 12 sati.

Iz USSCG su podsjetili da su zaposleni u Crnogorskom Telekomu 15. novembra stupili u štrajk, zbog, kako tvrde, namjere menadžmenta da poništi stečena prava zaposlenih i kolektivni ugovor, ukine socijalni dijalog i marginalizuje ulogu sindikata.

“Osim toga, menadžment Crnogorskog Telekoma, otvoreno i na najgrublji način krši osnovna prava zaposlenih garantovana kolektivnim ugovorom, zakonima o radu i o štrajku, Ustavom Crne Gore i konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR)”, dodaje se u saopštenju.

Protest se, kako su objasnili, organizuje zbog nespremnosti poslodavca da ispuni opravdane i argumentovane zahtjeve zaposlenih, a posebno zbog činjenice da je Njemačka najveći pojedinačni akcionar Deutsche Telekoma (DT), sa pravom veta u odlučivanju.

