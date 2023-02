U srijedu predstavljaju rezultate iz prošle godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom održaće u srijedu novi konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima, na kojem će akcionarima i zainteresovanim investitorima predstaviti poslovne rezultate ostvarene tokom prošle godine.

Predstavnici menadžmenta kompanije odgovaraće, tokom poziva, na pitanja koja se tiču poslovnih procesa i strateških odluka, kao i planova i očekivanja za naredni period.

Iz kompanije su kazali da će to biti deveti konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima Crnogorskog Telekoma, koji na taj način održava kontinuitet u komunikaciji sa akcionarima, investitorima i javnošću, potvrđujući transparentnost u radu i donošenju odluka kao osnovni princip poslovanja.

Konferencijski poziv sa analitičarima održaće se u 15 sati putem platforme Cisco Webex.

