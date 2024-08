U široj konsultaciji doći do najboljih rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština pozvala je Ministarstvo finansija da se u široj konsultaciji dođe do najboljih rješenja za izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti.

Zajednica opština pozvala je Ministarstvo da zastane sa stavljanjem u proceduru Predloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na nepokretnosti, kako bi se formirala radna grupa stručnjaka iz te oblasti, koja bi predložila sveobuhvatnije rješenje u cilju, kako tvrde, zaustavljanja dugogodišnje organizovane zloupotrebe procesnih prava poreskih obveznika na štetu opštinskih budžeta.

Generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović u izjašnjenju povodom predloženog zakona navela je da ova asocijacija izuzetno cijeni efikasnost Ministarstva, koje je izradi izmjena i dopuna ovog zakonskog teksta pristupilo upravo na inicijativu Zajednice.

Ona je međutim podsjetila na stav Zajednice opština da treba sistemski sagledati cjelokupnu, za ovu oblast, relevantnu legislativu i naći normativna rješenja koja će eliminisati rizik od pravnih posljedica eventualnog postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Predloga zakona, čije je pokretanje moguće od organizovane grupe advokata i advokatskih kancelarija koji podnose tipske žalbe na prvostepena rješenja o porezu na nepokretnosti.

“Zajednica planira da obrazuje radnu grupu sastavljenu od najboljih normativaca i stručnjaka iz svih navedenih oblasti, uključujući i predstavnika Ministarstva finansija, radi temeljne analize problema u svim oblastima i predlaganja konačnih rješenja koja mogu uticati na Predlog zakona”, navodi se u izjašnjenju Zajednice opština, uz napomenu da može doći i do potrebe za izmjenama cijelog seta povezanih zakona.

U Zajednici opština očekuju da bi radna grupa do konačnih predloga rješenja mogla da dođe do kraja septembra.

U Predlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na nepokretnosti, koji je pripremilo Ministarstvo finansija,prvi put se uvodi i sankcioniše obaveza poreskog obveznika – fizičkog lica da obavještava poreski organ o promjenama od uticaja na poresko rješenje.

“Ovim rješenjem, ipak, obuhvataju se samo buduće promjene, nastale nakon njegovog usvajanja i primjene, čime se isključuje najveći broj fizičkih lica kod kojih su promjene nastupile ranije, a nijesu prijavljene ni poreskom organu, niti su sprovedene kroz javne evidencije i registre na osnovu kojih se porez utvrđuje”, rekli su iz Zajednice opština.

To, kako su kazali, znači da će najbrojnija kategorija poreskih obveznika i dalje podnositi žalbe i naplaćivati troškove postupka zbog istih promjena koje i dalje neće imati obavezu da prijavi, a poreski organ nema mogućnost da se bar dijelom obešteti u prekršajnom postupku.

“Mišljenja smo da se zakonom mora jasno utvrditi obaveza poreskih obveznika da plate troškove postupka ukoliko su propuštanjem obavještavanja poreskog organa o promjenama na nepokretnostima, koje utiču na visinu poreske obaveze, doprinijeli pogrešno ili nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju u osporenom rješenju, bez obzira kada su te promjene nastale. To je suština predloga koji je podnijela Zajednica opština u novembru prošle godine”, navela je Manojlović.

Ona je, u slučaju da Ministarstvo ne prihvati predlog Zajednice opština o forimiranju radne grupe, dostavila i pojedinačne primjedbe na dostavljeni tekst Predloga zakona.

Među najvažnijim sugestijama je ona da se poreskom rješenju da snaga izvršne isprave, čime bi se obezbjedilo njegovo izvršenje preko javnog izvršitelja, što sada nije moguće, i na taj način uvela prijeko potrebna poreska disciplina.

Zajednica sugeriše i da se poreski obveznici-fizička lica obavežu da obavještavaju poreski organ o svim promjenama na nepokretnosti u godini kada se dese.

