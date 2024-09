U saradnji sa Skupštinom unaprjeđivati investicioni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Agencija za investicije će, prema riječina njihovih predstavnika, intenzivirati zajednički rad na projektima od strateškog interesa za ekonomiju Crne Gore, kao i jačati saradnju sa Skupštinom.

Ministar bez portfelja u Vladi, Milutin Butorović i direktorica Agencije za investicije Crne Gore, Snežana Đurović razgovarali su o mogućnostima bliže saradnje sa zakonodavnom granom vlasti, u kontekstu kreiranja povoljnijeg pravnog okvira za investitore i olakšavanja procedure ulaganja.

Đurović je naglasila važnost sinergije, kako bi se ubrzali procesi donošenja zakonskih rješenja koja podstiču investicije u ključnim sektorima.

Butorović je istakao važnu ulogu Agencije za investicije kroz pružanje stručnih predloga i inicijativa, oslanjajući se na najbolje svjetske prakse, kako bi se privukli pouzdani investitori.

“Vlada ulaže maksimalne napore da unaprijedi poslovni ambijent, a sa novom Fiskalnom strategijom, između ostalog, nakon smanjenja poreskog opterećenja na rad postaće zemlja sa najnižim troškovima na zarade u Evropi. Sve ove aktivnosti preporučuju Crnu Goru kao pouzdanu investicionu destinaciju. Naša je obaveza da u saradnji sa parlamentom učinimo još više”, poručio je Butorović.

Sagovornici su dogovorili kontinuiranu razmjenu informacija i inicijativa sa Vladom i Skupštinom.

Obje strane su rekle da su spremne da nastave aktivan dijalog kako bi se osigurao predvidiv i održiv rast i razvoj investicionog okruženja.

