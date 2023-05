U prošloj godini 140 miliona bespovratnih sredstava Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u prethodnoj kalendarskoj godini za nove projekte dobila 140 miliona EUR bespovratnih sredstava iz evropskih fondova, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.

Bojan Vujović iz Ministarstva evropskih poslova kazao je u emisiji Mreža na TVCG da ta sredstva prolaze kroz veoma strog proces kontrole kada je u pitanju njihovo finansijsko upravljanje.

On je naveo da Ministartsvo evropskih poslova radi na pripremi novih projekata, prenosi portal RTCG.

“Kada pričamo o evropskim fondovima, maj je pravi mjesec za to. Ministarstvo evropskih poslova radi na pripremi novih projekata i poziva iz različitih programa koje finansira Evropska unija. U prethodnoj kalendarskoj godini smo na naše veliko zadovoljstvo završili sa nešto više od 140 miliona EUR novoodobrenih sredstava za nove projekte“, rekao je Vujović.

On je naveo da smo vrlo uspješno ušli u novi sedmogodišnji programski period i podsjetio da EU bespovratna sredstva odobrava na novou budžeta od sedam godina.

„Tako da smo ovaj period koji uslovno zovemo treći finansijski period ili IPA 3 otpočeli 2021. godine i već uveliko radimo na pripremi implementacije ovih programa”, kazao je Vujović.

On je naveo da opštine sa sjevera Crne Gore često apliciraju za bespovratna sredstva.

“Kada su u pitanju opštine kao lokalne samouprave, imamo različite situacije. Opštine sa sjevera možemo da pohvalimo, jer često apliciraju i sve one opštine koji na vrijeme imaju oformljene timove za pisanje i implementaciju programa imaju veće šanse da dobiju bespovratna sredstva”, kazao je Vujović.

On je rekao da bespovratna sredstva Evropske unije prolaze kroz veoma strog proces kontrole kada je u pitanju finansijsko upravljanje i dodao da u ovom finansijskom periodu i mala i srednja preduzeća imaju pirliku da učestvuju u ovim pozivima.

“Ono što jeste izazov u povlačenju i korišćenju evropskih fondova su administrativni kapaciteti. Suočavamo se sa situacijom da imamo jedan ograničeni obuhvat ljudi koji su stekli ta uska i specifična znanja koja su neophodna za upotrebu tih fondova, ali se trudimo da prepoznamo značaj pripreme nove baze administrativnih kapaciteta”, zaključio je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS