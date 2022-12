U potpunosti valorizovati potencijale Danilovgrada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potencijali Danilovgrada, kojih ima mnogo, u narednom periodu moraju biti u potpunosti valorizovani, kako bi svi građani, bez izuzetka, osjetili povoljnost i privilegiju života u toj opštini, ocijenila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Ona je u čestitki povodom Dana opštine Danilovgrad kazala da očekuje da nova lokalna samouprava prepozna razvojnu šansu grada i strateškom politikom privlačenja domaćih i stranih investitora realizuje značajne projekte koji će dovesti do poboljšanja kvaliteta života svih stanovnika ovog kraja.

“Politikom kontinuiranog unapređenja poslovnog ambijenta u ovom gradu, ali i cijeloj zemlji, mogu se obezbijediti mogućnosti za kvalitetno poslovanje svima koji se opredijele za takav korak”, navela je Đurović.

Ona je ocijenila da je, na temelju započetih i planiranih projekata usaglašenih sa strateškim aktivnostima državne vlasti, uvjerena da Danilovgrad i njegove građane čeka bolja budućnost.

Đurović je čestitku uputila predsjedniku Opštine Aleksandru Grguroviću, predsjedniku Skupštine opštine Velimiru Đokoviću, odbornicima i svim građankama i građanima Danilovgrada.

„Na današnji dan s pijetetom se sjećamo građana Danilograda koji su u antifašističkoj borbi, ali i mnogim drugim oslobodilačkim borbama prije toga, položili svoje živote za slobodu. Njihova tadašnja žrtva i upaljena luča slobode bile su podsticaj za novije generacije da idu njihovim stopama i da nikad ne odstupe sa puta borbe za bolju budućnost domovine”, rekla je Đurović.

