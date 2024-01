U potpunosti regulišu tržište platnih kartica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji će se primjenjivati od danas, u potpunosti se reguliše tržište platnih kartica.

Iz Centralne banke (CBCG) je saopšteno da se na taj način uspostavljaju jednaka prava, obaveze i mogućnosti za sve učesnike, dok se ograničavanjem visine međubankarske naknade doprinosi smanjenju troškova za platne transakcije na osnovu platnih kartica.

“Novom regulativom se tretira pitanje trenutno prisutnih različitih međubankarskih naknada za platne kartice i utvrđuje ograničenje visine međubankarskih naknada. Umjesto dosadašnjih 0,3 odsto do 2,3 odsto za plaćanja debitnom karticom, bankama neće biti dozvoljeno da trgovcima naplaćuju međubankarsku naknadu veću od 0,2 odsto vrijednosti transakcije, odnosno 0,3 odsto za plaćanja kreditnom karticom”, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da se očekuje da to ograničenje dovede do nižih trgovačkih naknada, čime će indirektno biti stvoreni preduslovi za sniženja cijena robe i usluga za potrošače.

“Novim zakonom će takođe biti obezbijeđena uporedivost naknada koje čine trgovačku naknadu, kao i veća transparentnost u poslovnom odnosu banka–trgovac–potrošač, odnosno bolja informisanost potrošača, uz dodatno stimulisanje upotrebe bezgotovinskog plaćanja”, navodi se u saopštenju.

Pozitivne efekte novog zakona osjetiće i trgovci, posebno male i srednje trgovine, koje će usljed veće transparentnosti i niže međubankarske naknade moći sa svojim bankama da pregovaraju o smanjenju ukupne trgovačke naknade.

Centralna banka je u susret novom zakonu pripremila CBCG Vodič za trgovce, kojim su bliže pojašnjene prednosti tog zakona.

“U saradnji sa Privrednom komorom, CBCG je za trgovce organizovala prezentaciju Vodiča, kao i distribuciju materijala ciljnim grupama koje u poslovanju koriste bezgotovinsko plaćanje. Vodičem su detaljno pojašnjena prava koja proističu iz novog Zakona o međubankarskim naknadama, uz odgovarajuće preporuke”, objasnili su iz CBCG.

Takođe, sa ciljem što efikasnije pripreme za primjenu Zakona, CBCG je u prethodnom periodu intenzivno komunicirala i sa poslovnim bankama, ukazujući na promjene u ugovornim obavezama sa trgovcima.

Vodič za trgovce sa pojašnjenjima i primjerima, može se preuzeti na sajtu CBCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS