U ponedjeljak predstavljaju program Women on Boards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u ponedjeljak predstaviti Women on Boards program razvoja liderki za pozicije odlučivanja u Crnoj Gori.

Na konferenciji za medije će, povodom početka programa koji je usmjeren na jačanje ekonomije i pripremu poslovnog ambijenta za snažniji i inkluzivan ekonomski razvoj Crne Gore, govoriti izvršna direktorica IRF-a Irena Radović i šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori Remon Zakaria.

Program je podržao predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

„Program Women on Boards se po prvi put implementira u Crnoj Gori. Cilj je razvoj kadra i stvaranje mogućnosti za veće uključivanje žena na pozicije ekonomskog odlučivanja, u kontekstu usklađivanja naše legislative s pravnim okvirom Evropske unije (EU) i implementacije obavezujućih ESG standarda od crnogorskih kompanija“, saopštili su iz IRF-a.

IRF je pokrenuo program Women on boards kako bi crnogorski poslovni ambijent pripremio za predstojeće izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima, kojima se predviđa najmanje 40 odsto mjesta u odborima direktora za žene, odnosno najmanje 33 odsto svih izvršnih i neizvršnih direktora do jula 2026. godine, u skladu sa Direktivom EU.

„U prvoj godini implementacije, 20 žena iz javnog i privatnog sektora, selektovanih po osnovu javnog poziva, kroz intenzivne obuke i radionice imaće mogućnost da razviju nova znanja i vještine“, rekli su iz IRF-a.

Program edukacije se realizuje u saradnji sa PricewaterhouseCoopers (PwC), a predavači su renomirani stručnjaci iz regiona i Evrope.

Program će polaznicama omogućiti veću vidljivost i umrežavanje sa drugim liderkama na najvišim rukovodećim pozicijama.

