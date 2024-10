U ponedjeljak počinje Start up kamp za studente

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Start up kamp za studente, koji organizuju Inovaciono-preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, počeće u ponedjeljak u turističkom kompleksu Vučje u Nikšiću.

Cilj događaja, koji traje do subote, je da okupi studente sa različitih fakulteta i omogući im da razvijaju svoje poslovne ideje, stiču praktične vještine i uspostave kontakte sa ekspertima iz svijeta inovativnog preduzetništva.

Tokom kampa, učesnici će imati priliku da prisustvuju edukativnim radionicama, slušaju predavanja motivacionih govornika i razmijene iskustva sa uspješnim preduzetnicima i start up-ovima.

“Poseban akcenat biće stavljen na interdisciplinarnu saradnju. Timovi će biti formirani tako da okupe studente različitih usmjerenja, podstičući umrežavanje i razmjenu ideja. Svaki tim će imati zadatak da osmisli i razvije svoju jedinstvenu poslovnu ideju uz mentorstvo iskusnih stručnjaka i preduzetnika”, navodi se u saopštenju Tehnopolisa.

Najbolji timovi po ocjeni stručnog žirija, će biti nagrađeni.

IPC Tehnopolis već četvrtu godinu zaredom organizuje kamp za mlade, u kontinuitetu ostvarujući sjajne rezultate. Kamp ne samo da inspiriše nove ideje, već omogućava učesnicima da kontinuirano rade na razvoju svojih projekata.

Ovogodišnji kamp su podržali Opštine Nikšić i Univerziteta Crne Gore.

