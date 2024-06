U ponedjeljak otvaranje Naučno-tehnološkog parka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naučno-tehnološki park Crne Gore biće svečano otvoren u ponedjeljak.

“Ovaj značajni događaj predstavlja ključni korak u unapređenju tehnološkog, naučnog i inovativnog ekosistema Crne Gore”, saopštili su iz te institucije.

Na otvaranju će prisustvovati premijer Milojko Spajić zajedno sa ministrima iz Vlade i brojnim predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori, kao i stručnjaci iz oblasti nauke i tehnologije.

Naučno-tehnološki park Crne Gore ima za cilj da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, tako što će podržati kreativne, inovativne i brzorastuće kompanije.

