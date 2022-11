U petak protest bivših radnika Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nikšićke Željezare u petak će održati protest ispred više institucija koje smatraju odgovornim za stanje u kojem se nalaze, kazao je predsjednik Sindikata Željezare Ivan Vujović.

On je rekao da je takva odluka donesena na današnjem zboru radnika, jer se u petak navršava šest mjeseci od početka radničke agonije.

Protest će održati ispred više institucija.

“Prva je Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), od koje zahtijevamo da se traži od Turaka da što prije odgovore na ponudu koju su poslali. Druga je ambasada Turske kao najveći predstavnik Turske u Crnoj Gori, gdje ćemo tražiti od gospođe Ozan da se uključi u pregovore i da traži od Tosijali holdinga da prihvati ponudu EPCG”, naveo je Vujović, prenosi Portal RTCG.

Treća institucija ispred koje će protestovati je, kako je rekao Vujović, možda i najvažnija, a to je predsjednik Crne Gore.

Prema njegovim riječima, to je jedina adresa koja je ostala zatvorena za radnike Željezare za šest mjeseci.

“Znamo da predsjednik po Ustavu ne vodi unutrašnju politiku, ali je čovjek koji je bio glavni u prodaji i uništavanju Željezare svih ovih godina. A sad nema vremena da primi radnike Željezare”, kazao je Vujović.

On je dodao da je četvrta institucija premijer i zgrada Vlade.

“Da poručimo da se nadamo da će ispuniti obećano radnicima da ih neće pustiti. I da pokaže otklon od politike prethodnih vlada, što se mi najiskrenije nadamo da hoće”, zaključio je Vujović.

