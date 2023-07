U nacionalnim parkovima 100 hiljada posjetilaca više

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalne parkove Crne Gore do sada je posjetilo preko 100 hiljada turista više u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su prihodi duplirani, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je na sjednici Vlade kazao da je u nacionalnim parkovima ukupan broj posjetilaca prošle godine do ovog perioda bio 158 hiljada, a sada je 267 hiljada.

“Prihodi su 600 hiljada EUR veći nego prošle godine, odnosno duplirani su”, kazao je Abazović.

Nacionalni parkovi su prošle godine do ovog perioda zaradili 477 hiljada EUR, a sada 1,17 miliona EUR.

