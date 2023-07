U luku Kotor uplovio Explorer of the Seas

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U luku Kotor danas je uplovio kruzer Explorer of the Seas, vlasništvo kompanije Royal Caribbean, koji na najbolji način demantuje pojedine novinarske pokušaje diskreditacije Luke Kotor, kojima je, kako je saopšteno, bila izložena u više navrata.

“I ne samo da je taj brod danas uplovio, nego je dobijen i dopis agenta o potvrdi rezervacija i svih preostalih dolazaka tog broda, od Royal Caribbean od 7. avgusta do 16. oktobra u terminu od 13 do 19 sati”, navodi se u saopštenju.

Iz Luke Kotor su rekli da je Explorer of the Seas kruzer koji je zbog ličnih razloga, o kojima su informisali javnost, 26. juna odlučio da putnike odveze do luke Bar, kako bi uštedio na vremenu dolaska u luku Ravenu radi iskrcaja posade.

“Svi pokušaji da se luci Kotor stavi na teret navodno nekvalitetno pružanje usluga, ovim, a i svim ostalim potvrđenim rezervacijama, pali su u vodu, pa najmanje što bi novinarska kultura nalagala jeste izvinjenje pojedinih urednika medija Luci Kotor”, zaključuje se u saopštenju.

