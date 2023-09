U luci Kotor danas tri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskoj luci danas su tri broda sa 6,37 hiljada putnika i 2,27 hiljada članova posade.

Kruzer Mein Shiff 5 uplovio je jutros iz Trsta sa 2,76 hiljada putnika i 907 članova posade. Na sidrištu dva biće od 17 sati, kada je planirano da isplovi za grčku luku Krf, prenosi Radio Kotor.

Na sidrištu jedam pozicioniran je Enchanted Princess. Na njemu je 3,57 hiljada putnika i 1,36 hiljada članova posade. Isploviće u 15 sati za Mesinu.

Iz Dubrovnika će u 14 sati uploviti 50 metara dug brod Stella Maris, sa 35 putnika i devet članova posade. Na vezu ostaje do sjutra u sedam sati.

