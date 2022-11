U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar je u novembru postavila rekord u brodskom pretovaru tereta, pošto je u petak pretovarila dvomilionitu tonu, saopšteno je iz kompanije.

“Na Terminalu za rasute terete u petak je obilježen trenutak pretovar dvomilionite tone, što predstavlja najbolji ostvareni rezultat od restruktuiranja Luke Bar”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su rekli da Luka Bar bilježi rekordan nivo produktivnosti u trenucima posebnih izazova na domaćem i globalnom nivou, kako sa aspekta ekonomskih, tako i svih drugih koji se odražavaju na promet tereta i obim pretovara.

“Suočeni sa svim promjenama, menadžment Luke Bar je u tekućoj godini uspio da obezbijedi visok nivo efikasnosti poslovanja i povećanja produktivnosti kompanije. Uspjeli smo značajno da unaprijedimo proces rada, a zalaganjem svih zaposlenih dodatno poboljšamo pružanje usluga skladištenja i pretovara terete”, rekli su iz Luke Bar.

U tom preduzeću su kazali da očekuju da se trend pozitivnog rasta nastavi i da se njihova kompanija učvrsti i pozicionira kao pouzdan partner u intermodalnom transportnom lancu.

