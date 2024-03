U Kotoru oko hiljadu gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru trenutno boravi 1,12 hiljada gostiju, saopšteno je iz lokalne Turstičke organizacije (TO).

“Od toga najveći broj čine gosti koji borave u privatnom smještaju – njih 1,01 hiljada, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)”, rekli su iz TO, prenosi Radio Kotor.

U hotelskom smještaju boravi 98 gostiju, među kojima su najbrojniji državljani Turske, dok deset gostiju boravi u hostelima na području opštine.

Prema posljednjem presjeku Turističko-informativnog centra, danas je u Kotoru 75 izletnika.

Tokom prošle sedmice, grad je obišlo 3,2 hiljade izletnika, od kojih 1,24 hiljade u danima vikenda.

Najbrojnije su bile grupe iz Francuske, Turske i SAD-a.

