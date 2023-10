U Kotoru oko dvije hiljade gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru boravi 2,12 hiljada gostiju, pokazuju posljednji podaci lokalne Turističke organizacije (TO).

Iz TO Kotor je saopšteno da najveći broj čine gosti koji borave u privatnom smještaju, njih 1,6 hiljada. Među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

U hotelskom smještaju je, prema najnovijim podacima od četvrtka, 456 gostiju, prenosi Radio Kotor.

Među njima su i dalje najbrojniji državljani zapadno-evropskih zemalja, poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke, ali i državljani SAD-a, Indije, Turske, dok 64 gosta borave u hostelima na području opštine.

Poređenja radi, broj gostiju koji ostvaruju noćenja u Kotoru u četvrtak je bio 26 odsto veći nego u istom periodu prošle godine.

U toku protekle sedmice, prema podacima iz Turističko-informativnog centra, Kotor je posjetilo 16,15 hiljada izletnika, od čega njih 6,12 hiljada u danima vikenda. Najbrojnije su bile grupe izletnika iz Njemačke, Turske, SAD-a, Francuske i Velike Britanije.

“Zbog velikog interesovanja, podsjećamo naše sugrađane da se proces registracije i preuzimanja kartice Volim Kotor obavlja u kancelariji Sektora za promociju i projekte TO, koja se nalazi u zgradi Lovćen osiguranja, kancelarija broj 38 na prvom spratu, ponedjeljkom i utorkom od devet do 11 sati. Za pomenuti proces registracije potrebno je donijeti identifikacioni dokument, ličnu kartu, pasoš”, saopštili su iz TO Kotor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS