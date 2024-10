U kotorskom zalivu dva broda sa 628 putnika

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskom zalivu danas su dva broda, sa 628 putnika.

Kako su saopštili iz Luke Kotor, iz luke Valeta je sa 575 putnika uplovio kruzer Silver Spirit, prenosi Radio Kotor.

U 18 sati i 30 minuta isplovljava za luku Dubrovnik.

Na vezu je izletnički brod Athena sa 48 putnika, koji je stigao iz luke Dubrovnik. Isplovljava u 15 sati za luku Sarande.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS