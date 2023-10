U kotorskom zalivu danas pet brodova

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primila je danas pet brodova sa blizu četiri hiljade putnika.

Prema informacijama iz preduzeća Luka Kotor, jutros je iz Dubrovnika uplovio brod Athena sa 46 putnika. Za Sarandu je, prema planu, trebalo da isplovi u 13 sati.

Iz Dubrovnika je uplovio i Viking Saturn sa 906 putnika. Sljedeća destinacija je Krf, za koju je ispolovio u 15 sati, prenosi Radio Kotor.

Takođe je iz Dubrovnika uplovio Marella explorer 2 sa 1,74 hiljade putnika. Isplovljava za Zadar u 18 sati.

Brod Marina uplovio je jutros iz Splita, a isplovljava za Krf u 18 sati. Na njemu je 1,23 hiljade putnika.

Iz Dubrovnika je jutros stigao i Monet sa 46 putnika, a isplovljava za Drač u 17 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS