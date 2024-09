U kotorskoj luci danas tri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskoj luci danas su bila tri broda sa 4,49 hiljade putnika.

Prema informaciji iz Luke Kotor na vezu je danas 264 metara dug Marella Explorer 2, sa 1,76 hiljada putnika. Za Dubrovnik isplovljava u 18 sati.

La Belle de Ladriatique na kojem je 163 putnika, na sidrištu 1 bio je do 13 sati, kada je isplovio za Dubrovnik, prenosi Radio Kotor.

Na sidrištu 2 danas je 295 metra dug Mein Schiff 6 sa 2,58 hiljada putnika. Isplovljava za Dubrovnik u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS