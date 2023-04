U Kolašinu zadovoljni rezultatima zimske sezone

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Posljednji dan marta označio je i kraj, kako turistički poslenici tvrde, uspješne zimske sezone u Kolašinu.

To što nije bilo snijega do druge polovine januara, u velikoj mjeri nadomjestila je izuzetno dobra posjeta tokom februara i prvoj polovini marta, pa u tom gradu turistička privreda nema razloga za nezadovoljstvo, pišu Vijesti.

Iako još nema zvaničnih podataka o broju ostvarenih noćenja, iz lokalne Turističke organizacije (TO) kažu da su sedmicama u Kolašinu bili popunjeni svi smještajni kapaciteti.

Direktor TO, Aleksanadar Vlahović, podsjeća da su se tek 21. januara stekli uslovi za nesmetano funkcionisanje ski-centra.

”S obzirom na to, kao i na činjenicu da smo imali odličnu popunjenost tokom februara i prvoj polovini marta, možemo reći da smo, nakon svega, ipak, zadovoljni ukupnim bilansom turističke sezone. Tokom novogodišnjih praznika, smještajni kapaciteti, prije svega hotelski, bilježili su dobru popunjenost, pa su otkazivanja rezervacija nastupila tek nakon praznika”, dodao je Vlahović.

Kako je kazao, imajući u vidu da je period praznika i školskog raspusta glavni dio zimske turističke sezone, nedostatak snijega imao je veliki uticaj na ostvareni broj noćenja u tom periodu.

Rukovodilac državnog ski-centra Kolašin 1600, Bojan Medenica, rekao da je da su ove godine prodali 26 hiljada ski-pasova.

To je manje nego prošle sezone, ali Medenica napominje da treba imati u vidu da je sezona počela mjesec kasnije nego prethodna.

”S obzirom na to da je skijaška sezona kasnila zbog nedostatka snijega i da je počela 21. januara, mogu reći da smo zadovoljni. Ako uzmemo u obzir da smo prošle godine prodali oko 33 hiljade ski-pasova, a da je sezona počela 12. decembra, ne možemo reći da je razlog za nezadovoljstvo ovogodišnjih 26 hiljada ski-pasova, prodatih od 21. januara do kraja marta”, dodao je Medenica.

Prema njegovim riječima, dobroj sezoni je pogodovala i objedinjena ponuda državnog i privatnog ski-centra Kolašin 1450, kao i odlično

pripremljene staze, infrastruktura na visokom nivou

i trud svih zaposlenih.

Sve to, tvrdi Medenica, rezultiralo je činjenicom da su mnogi gosti iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i ostatka regiona, pa i Evrope, ski-centar Kolašin 1600 opisivali kao ‘biser’ zimske turističke ponude.

